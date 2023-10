Starbucks Corporation est une chaîne multinationale américaine de cafés et de torréfacteurs dont le siège est à Seattle, Washington. En tant que plus grande chaîne de cafés au monde, Starbucks est considérée comme le principal représentant de la deuxième vague de la culture du café aux États-Unis. Début 2020, la société exploitait plus de 30 000 sites dans le monde dans plus de 70 pays. Les emplacements Starbucks servent des boissons chaudes et froides, du café en grains, du café instantané micromoulu connu sous le nom de VIA, de l'espresso, du café au lait, des thés en feuilles entières et en vrac, y compris les produits de thé Teavana, des jus Evolution Fresh, des boissons Frappuccino, des pâtisseries La Boulange et des collations. y compris des articles tels que des chips et des craquelins ; certaines offres (y compris leur lancement annuel à l'automne du Pumpkin Spice Latte) sont saisonnières ou spécifiques à la localité du magasin. Basée au Starbucks Center, la société a été fondée en 1971 par Jerry Baldwin, Zev Siegl et Gordon Bowker au Pike Place Market de Seattle. Au début des années 1980, ils vendirent l'entreprise à Howard Schultz qui, après un voyage d'affaires à Milan, en Italie, décida de transformer le magasin de grains de café en un coffeeshop servant des boissons à base d'espresso. Le premier mandat de Schultz en tant que directeur général, de 1986 à 2000, a conduit à une expansion agressive de la franchise, d'abord à Seattle, puis sur la côte ouest des États-Unis. Malgré un ralentissement économique initial dû à son expansion dans le Midwest et en Colombie-Britannique, l'entreprise a connu un regain de prospérité avec son entrée en Californie au début des années 1990, grâce à une série de guerres du café très médiatisées. Schultz a été remplacé par Orin Smith qui a dirigé l'entreprise pendant cinq ans, positionnant Starbucks comme un acteur majeur du café équitable et augmentant ses ventes à 5 milliards de dollars. Jim Donald a été directeur général de 2005 à 2008, orchestrant une expansion des bénéfices à grande échelle. Schultz est revenu en tant que PDG au milieu de la crise financière de 2008 et a passé la décennie suivante à accroître sa part de marché, à élargir ses offres et à se réorienter autour de la responsabilité sociale des entreprises. Kevin Johnson a succédé à Schultz en 2017 et continue d'occuper le poste de directeur général de l'entreprise. De nombreux magasins vendent des produits alimentaires préemballés, des pâtisseries, des sandwichs chauds et froids et des verres, notamment des tasses et des gobelets. Il existe également plusieurs emplacements sélectionnés « Starbucks Evenings » qui proposent de la bière, du vin et des apéritifs. Le café, les glaces et les boissons froides en bouteille de marque Starbucks sont également vendus dans les épiceries aux États-Unis et dans d'autres pays. En 2010, la société a lancé son programme Starbucks Reserve pour les cafés d'origine unique et les cafés haut de gamme. Il prévoyait d'ouvrir 1 000 cafés Reserve d'ici fin 2017. Starbucks exploite six torréfacteurs avec salles de dégustation et 43 cafés-bars dans le cadre de ce programme. La dernière torréfaction a ouvert ses portes sur le Magnificent Mile de Chicago en novembre 2019 et est le plus grand Starbucks au monde. L'entreprise a fait l'objet de critiques importantes et soutenues concernant ses pratiques commerciales, ses affaires sociales et son rôle dans la société. À l’inverse, sa franchise a suscité une fidélité à la marque, une part de marché et une valeur d’entreprise substantielles.

Site Web : starbucks.com

