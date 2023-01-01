Zing MP3 هو تطبيق موسيقى مجاني يحتوي على العديد من الميزات الرائعة لمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة موسيقية على جهازك المحمول. يقدم لك Zing MP3 متجرًا موسيقيًا غنيًا وعالي الجودة عبر الإنترنت يضم مجموعة كاملة من الأنواع، ويتم تحديثه باستمرار بأحدث المحتوى الجديد، مرتبة حسب الألبوم والفيديو والفنان وفئات المخططات وأفضل 100 موضوع موسيقى ساخن. تم إطلاق Zing MP3، وهي خدمة بث الموسيقى، في أغسطس 2007، وتتكون حاليًا من نسختين: موقع ويب وتطبيق على الأنظمة الأساسية iOS وAndroid وWindows Phone. لقد كان تطبيق Zing MP3 على الهاتف الذكي واحدًا من التطبيقات القليلة الأكثر تنزيلًا في فيتنام في السنوات القليلة الماضية.

الموقع الإلكتروني: mp3.zing.vn

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