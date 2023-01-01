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K+

K+

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الموقع الإلكتروني: kplus.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من K+ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر التلفزيون الرقمي عبر الأقمار الصناعية K+ خدمات تلفزيونية مدفوعة الأجر ذات محتوى حصري ومجموعات قنوات غنية وتغطية وطنية وجودة HD والعديد من الخدمات المريحة.

الموقع الإلكتروني: kplus.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ K+. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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