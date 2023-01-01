WebCatalog
Hahalolo

Hahalolo

hahalolo.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hahalolo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hahalolo هي شبكة اجتماعية خاصة بالسفر ومتكاملة بالكامل مع ميزات لتلبية احتياجات المستخدمين. يتيح Hahalolo للمستخدمين العثور بسهولة على الأصدقاء والأقارب، ومشاركة لحظات الخبرة، والتفاعل والدردشة عبر الإنترنت مع أشخاص لديهم اهتمامات مماثلة وشغف بالسفر. وفي الوقت نفسه، يدمج Hahalolo جميع خدمات السفر عبر الإنترنت (OTA - وكيل السفر عبر الإنترنت) مثل؛ الفنادق وتذاكر الطيران والجولات والسيارات والخدمات تبادل التجارة الإلكترونية (E-Commerce Exchange) المليء بالمرافق. Hahalolo هو تطبيق يلبي جميع احتياجات المستخدم ويعتبر أحد أكثر التطبيقات ملاءمة في العالم اليوم للمستخدمين ذوي احتياجات السفر حول العالم. هاحالولو-الكل في واحد.

الموقع الإلكتروني: hahalolo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hahalolo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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