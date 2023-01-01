Zing TV هو تطبيق لمشاهدة الفيديو عالي الدقة حسب الطلب مع آلاف الأفلام الكورية والأفلام الصينية وأفلام هونغ كونغ والبرامج التلفزيونية وأفلام الرسوم المتحركة (الأنيمي) والمضحكة والجذابة. يوفر لك Zing TV متجرًا غنيًا للفيديو عالي الجودة وتحديثات بالعديد من الأفلام الجديدة، ومناسبة لاحتياجات جميع الأعمار.

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