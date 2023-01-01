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Zing TV

Zing TV

tv.zing.vn

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zing TV على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Zing TV هو تطبيق لمشاهدة الفيديو عالي الدقة حسب الطلب مع آلاف الأفلام الكورية والأفلام الصينية وأفلام هونغ كونغ والبرامج التلفزيونية وأفلام الرسوم المتحركة (الأنيمي) والمضحكة والجذابة. يوفر لك Zing TV متجرًا غنيًا للفيديو عالي الجودة وتحديثات بالعديد من الأفلام الجديدة، ومناسبة لاحتياجات جميع الأعمار.

الموقع الإلكتروني: tv.zing.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zing TV. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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