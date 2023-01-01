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Cloudify

Cloudify

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الموقع الإلكتروني: cloudify.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloudify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يُسهل Cloudify تشغيل ومراقبة وإدارة جميع أنشطة الأقسام مثل الإنتاج والخدمات اللوجستية والمبيعات والمحاسبة والموارد البشرية... على منصة واحدة. مع Cloudify، يمكنك إدارة أعمالك في أي وقت وفي أي مكان على جميع أنظمة التشغيل والأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية...

الموقع الإلكتروني: cloudify.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloudify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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