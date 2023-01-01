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يُسهل Cloudify تشغيل ومراقبة وإدارة جميع أنشطة الأقسام مثل الإنتاج والخدمات اللوجستية والمبيعات والمحاسبة والموارد البشرية... على منصة واحدة. مع Cloudify، يمكنك إدارة أعمالك في أي وقت وفي أي مكان على جميع أنظمة التشغيل والأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف والأجهزة اللوحية...

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