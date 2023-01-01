Tiki Exchange هي بورصة أنشأتها Tiki للمساعدة في التبادل بين Astra وTiki Coin بسهولة. سيتم السماح لعملاء Tiki الذين يمتلكون Astra بتبادل Astra الخاصة بهم مع عملاء Tiki الآخرين في تطبيق Tiki.

الموقع الإلكتروني: exchange.tiki.vn

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