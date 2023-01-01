WebCatalog
Botcake

Botcake

botcake.io

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botcake على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الوصول إلى عملائك بفعالية. قم بأتمتة محادثات العملاء عبر الأنظمة الأساسية لتنمية علامتك التجارية.

الموقع الإلكتروني: botcake.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botcake. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Ahamove

Ahamove

app.ahamove.com

Shopee Kênh Người bán

Shopee Kênh Người bán

banhang.shopee.vn

Zalo Official Account

Zalo Official Account

oa.zalo.me

Cany.vn

Cany.vn

cany.vn

ViHAT

ViHAT

manage.vihat.vn

ViettelPost

ViettelPost

viettelpost.vn

Storecake

Storecake

store.pancake.vn

Sapo

Sapo

accounts.sapo.vn

Cloudify

Cloudify

app.cloudify.vn

Salework

Salework

salework.net

VNG Cloud

VNG Cloud

my.vngcloud.vn

Pancake

Pancake

pages.fm

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية