تتمتع الحوسبة السحابية لـ VNG Cloud بأدوات كاملة للمساعدة في تحديث ليس فقط البنية التحتية للتكنولوجيا، ولكن أيضًا نماذج الأعمال الخاصة بالمؤسسات. ترافق VNG Cloud المؤسسات والشركات وتدعمها لحل التحديات بشكل شامل في رحلتها التنموية الطموحة.

الموقع الإلكتروني: vngcloud.vn

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