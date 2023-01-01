ZIM Academy

أكاديمية ZIM الإنجليزية - التحضير لاختبار IELTS وTOEIC مع نتيجة مضمونة. تطلق أساليب التدريس المخصصة العنان لقدرات التعلم لدى الطلاب، ويساعد نظام المعرفة المركز الطلاب على توفير 80% من وقتهم ودون ضغوط.

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