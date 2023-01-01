WebCatalog
KTcity

KTcity

kt.city

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من KTcity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

انضم أكثر من 50000 عضو إلى KTcity للتعلم من أفراد متخصصين للغاية: تعلم اتجاهات الأعمال والاستثمار الجديدة. تدرب على صنع نماذج MMO متميزة. تعلم مهارات التسويق الرقمي لتحقيق نتائج أفضل.

الموقع الإلكتروني: kt.city

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ KTcity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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