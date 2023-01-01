Zalo Official Account

أنشئ علامة تجارية تجارية على Zalo باستخدام الحساب الرسمي. حساب Zalo الرسمي هو حساب مخصص للشركات، مما يخلق بيئة مناسبة للتفاعل مع العملاء، وبالتالي تعزيز التعرف على العلامة التجارية وثقة العملاء على منصة Zalo.

الموقع الإلكتروني: oa.zalo.me

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