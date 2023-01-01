Office عبارة عن نظام أساسي لإدارة المؤسسات يوفر بيئة عمل عبر الإنترنت على الإنترنت، وهو مصمم ومبني على نظام أساسي لتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

الموقع الإلكتروني: 1office.vn

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 1Office. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.