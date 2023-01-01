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الموقع الإلكتروني: base.vn

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Base.vn على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة شاملة لإدارة الأعمال حل إدارة الأعمال رقم 1 في فيتنام والذي تثق به أكثر من 5000 شركة رائدة.

الموقع الإلكتروني: base.vn

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