برامج الاستجابة للجمهور - التطبيقات الأكثر شعبية
يعمل برنامج استجابة الجمهور، والذي يشار إليه أيضًا باسم تفاعل الجمهور أو برنامج مشاركة الجمهور، على تمكين مقدمي العروض ومنظمي الأحداث من المشاركة بنشاط مع الحاضرين في الحدث من خلال استطلاعات الرأي المباشرة والاستطلاعات والاختبارات وجلسات الأسئلة والأجوبة. يلعب هذا البرنامج دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة الجمهور وتفاعله أثناء جلسات المؤتمر أو المشاركات الخطابية، مما يمكّن مقدمي العروض من التقاط أفكار وآراء الحاضرين بسهولة. تسهل أدوات استجابة الجمهور تجربة شاشة ثانية جذابة من خلال السماح لأفراد الجمهور بإرسال الأسئلة والمشاركة في استطلاعات الرأي والاختبارات، كل ذلك من خلال أجهزتهم الشخصية مثل الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض الحلول على تحسين تجربة الشاشة الثانية من خلال تقديم ميزات مثل مشاركة الشرائح المباشرة وإمكانيات تدوين الملاحظات. من خلال الاستفادة من برامج الاستجابة للجمهور، يمكن لمقدمي العروض إنشاء جلسات ديناميكية وجذابة تترك انطباعًا دائمًا على جمهورهم.
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Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
Mentimeter
mentimeter.com
تفاعل مع جمهورك باستخدام التصويت في الوقت الحقيقي. لا يلزم أي عمليات تثبيت أو تنزيلات - وهو مجاني!
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
AhaSlides
ahaslides.com
منصة مشاركة الجمهور المباشرة لفصولك الدراسية واجتماعاتك وليالي التوافه. تكلم، واسمع، واكتشف متعة المشاركة مع AhaSlides.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم...
Sendsteps
sendsteps.com
صانع العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء العروض التقديمية بشكل أسرع 10 مرات تقوم Sendsteps.ai بالكتابة والتصميم وسرد القصص، ولا تترك لك شيئًا لتفعله سوى تقديم العرض
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه وإدارة محتوى الفيديو وإشراك الجمهور وإنشاء المحتوى والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتع...
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
QuestionPro
questionpro.com
برنامج استطلاع مجاني: برنامج استطلاع QuestionPro عبر الإنترنت لإنشاء استطلاعات واستبيانات في دقائق! استخدم منصة الاستبيانات المجانية الخاصة بنا والتي تحتوي على أكثر من 80 نوعًا من الأسئلة والقوالب الجاهزة وخيارات توزيع الاستبيانات المتعددة وجمع البيانات ولوحات معلومات قوية لتحليلات الاستبيان.
StreamAlive
streamalive.com
عزز مشاركة الجمهور المباشر باستخدام الأدوات التفاعلية والمقاييس في الوقت الفعلي. يعمل مع الجلسات الشخصية، والجلسات المختلطة، وZoom، وMS Teams، وYouTube Live، وما إلى ذلك. يساعد StreamAlive مقدمي العروض على إشراك جماهيرهم في جميع أشكال الجلسات المباشرة. منتج StreamAlive SaaS عبارة عن منصة عرض تقديمي...
Vevox
vevox.com
قم بإشراك جمهورك عبر الإنترنت من خلال الاقتراع المباشر رقم 1 في Vevox وتطبيق الأسئلة والأجوبة لجعل الفصول الدراسية المختلطة والتدريب في مكان العمل والفصول الدراسية شاملة. سجل مجانا اليوم.
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...
QuizModeOn
quizmodeon.com
Quizmodeon عبارة عن منصة ويب تمنحك القدرة على إجراء مسابقات مباشرة متعددة اللاعبين. - لا حاجة لتنزيل التطبيق، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق جميع الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب. - ميزة العلامة التجارية المخصصة للتأكيد على علامتك التجارية وجعلها تبدو مميزة. - سيناريوهات الاختبار الخاصة بالاخ...
Worksup
worksup.com
لقد قمنا بتنظيم المؤتمرات والفعاليات التجارية لأكثر من 20 عامًا. في مرحلة ما، وفي مواجهة تحديات صناعة الأحداث المختلفة، قررنا إنشاء منصة للأحداث، سهلة الاستخدام للحاضرين وسريعة الإعداد للمنظمين. الآن، تمتد خبرتنا إلى مجموعة كاملة من إدارة الأحداث، وتوفير البث المباشر للأحداث البسيطة، والأسئلة والأجو...
Monterosa
monterosa.co
منصة واحدة، مشاركة مستمرة للمعجبين مرحبًا بك في سحابة التفاعل. الطريقة الحائزة على جوائز لإضفاء طابع الألعاب على منتجاتك الرقمية بسرعة.
Feedbeo
feedbeo.com
Feedbeo هي أداة للتفاعل مع جمهورك. فهو يبسط جلسات الأسئلة والأجوبة، والاستطلاعات المباشرة، والاجتماعات، بما في ذلك التجمعات العامة والاجتماعات العامة. تعتبر ميزاته، مثل الأسئلة والأجوبة المباشرة، والتصويت، والتقييم، وسحب الكلمات، بديهية وتعزز المشاركة. تشتمل الأداة أيضًا على مساعد الذكاء الاصطناعي، ...
MeetMoji
meetmoji.com
يجمع MeetMoji بين مشاركة الجمهور وإنتاج الاجتماعات في تطبيق واحد. مما يسمح لك بتقديم أي شيء وإشراك الجميع دون كل التحولات المحرجة أو التحسس. يعمل MeetMoji في أي منصة اجتماعات عبر الإنترنت تدعم مشاركة الشاشة أو شخصيًا أو كليهما في نفس الوقت.
MeetingPulse
meetingpulse.net
MeetingPulse هي الشركة الرائدة في السوق في توفير منصة تفاعلية قوية ومرنة لاستطلاعات الرأي والأسئلة والأجوبة والاستطلاعات والسحوبات وأدوات مشاركة الجمهور الأخرى.
Goosechase
goosechase.com
مع Goosechase، الخبرة هي كل شيء! Goosechase مستوحاة في الأصل من عمليات البحث عن الزبال، وهي عبارة عن منصة تجارب تفاعلية (IXP) تمكن القادة والمنظمات والمدارس من إشراك مجتمعاتهم وتنشيطها وتثقيفها. تم إنشاء لعبة Goosechase عبر الإنترنت ولكن يتم لعبها في العالم الحقيقي، وهي تعمل على إضفاء الحيوية على ال...
Crowdpurr
crowdpurr.com
أضف المتعة إلى الأحداث الخاصة بك من خلال المعلومات التافهة ولوحات المتصدرين والمزيد... مجانًا! يساعدك Crowdpurr على إنشاء تجارب تفاعلية ممتعة تعتمد على الأجهزة المحمولة لأحداثك المباشرة والافتراضية والمختلطة.
Audiencly
audiencly.io
Audiencly هو برنامج عرض تفاعلي يساعدك على التفاعل مع جمهورك أثناء اجتماعات العمل والمؤتمرات وورش العمل عبر الإنترنت أو المباشرة والمزيد.
ElectionBuddy
electionbuddy.com
انتخاب بادي عبارة عن منصة تصويت واجتماعات سحابية حديثة تمكن الجمعيات والنقابات والمنظمات غير الربحية والجماعات الدينية وجمعيات أصحاب المنازل والجامعات ومدارس الروضة حتى الصف الثاني عشر من تنظيم أصواتهم. فهو يوفر الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية ومرونة للمنظمات لإجراء عمليات التصويت والانتخابات افتراضيً...
Zuddle
zuddl.com
المنصة الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت. قم بتبسيط سير عمل الحدث الخاص بك عن طريق توحيد أدوات متعددة للحصول على تجارب ورؤى استثنائية للحضور.
VoxVote
voxvote.com
نظام استجابة الجمهور مجاني للتصويت المباشر مع جمهورك. قم بالتصويت عبر الإنترنت باستخدام أي متصفح للهواتف الذكية.
Youengage
youengage.me
إنشاء تجارب تفاعلية تؤدي إلى التحويل. لا رمز. أنشئ اختبارات واستطلاعات ونماذج ذكية وآلات حاسبة وأسئلة وأجوبة مباشرة وأحداث افتراضية تفاعلية وغير ذلك الكثير. الجمع بين الطرق المتزامنة وغير المتزامنة لجمع التعليقات ومشاركة المستخدمين.
eBallot
eballot.com
eBallot هو مزود خدمات وبرمجيات تصويت عبر الإنترنت يجعل من السهل إجراء عمليات تصويت وانتخابات نزيهة وآمنة وفعالة. اختر بين منصتنا البسيطة المُدارة ذاتيًا أو إدارة التصويت كاملة الخدمات. تعمل إمكانيات التصويت الحديثة لدينا على تبسيط عملية اتخاذ القرار لديك.
OMBEA Insights
ombea.com
OMBEA Insights هي مجموعة من المنتجات التي تساعدك على جمع التعليقات من الأشخاص وفهمها أثناء ممارسة حياتهم اليومية. بعبارات بسيطة: يمكنك وضع واحد أو أكثر من جامعي التعليقات، مثل ExpressPods أو Web Widgets، في نقاط اتصال ليتمكن الأشخاص من التعبير عن آرائهم. يتم تجميع التعليقات وتقديمها كمخططات ورؤى قا...
ThoughtExchange
thoughtexchange.com
الحل المؤسسي الوحيد الذي يساعد القادة على تحسين المواءمة والاستراتيجية والأداء من خلال مناقشات واسعة النطاق في الوقت الفعلي.