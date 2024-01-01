Zuddl

Zuddl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: zuddl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zuddl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المنصة الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت. قم بتبسيط سير عمل الحدث الخاص بك عن طريق توحيد أدوات متعددة للحصول على تجارب ورؤى استثنائية للحضور.
الفئات:
Business
منصات إدارة الأحداث
برامج تسويق الأحداث
منصات الأحداث الافتراضية
برامج الاستجابة للجمهور
شبكات الحدث والتوفيق بين
برنامج تسجيل الأحداث وإصدار التذاكر
تطبيقات الأحداث المتنقلة

الموقع الإلكتروني: zuddl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zuddl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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monday.com

monday.com

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Odoo

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Whova

Whova

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eventbrite.com

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

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jotform.com

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Limelight Platform

limelightplatform.com

Shindig

Shindig

shindig.com

ClickMeeting

ClickMeeting

clickmeeting.com

Engagez

Engagez

engagez.com

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المنتجات

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