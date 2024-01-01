بدائل - Zuddl
ClickUp
clickup.com
مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Quizizz
quizizz.com
استخدم تطبيق Quizizz لتعلم أي شيء في أي مكان. يمكنك الدراسة بمفردك أو المشاركة في الاختبارات الجماعية والواجبات والعروض التقديمية — شخصيًا وعن بُعد. يستخدم Quizizz أكثر من 20 مليون شخص شهريًا في المدارس والمنازل والمكاتب حول العالم.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
JotForm
jotform.com
إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.
Mentimeter
mentimeter.com
تفاعل مع جمهورك باستخدام التصويت في الوقت الحقيقي. لا يلزم أي عمليات تثبيت أو تنزيلات - وهو مجاني!
Slido
sli.do
Slido هو منصة الأسئلة والأجوبة والاستطلاع النهائية للاجتماعات والأحداث المباشرة والافتراضية. فهو يقدم أسئلة وأجوبة تفاعلية واستطلاعات رأي مباشرة ورؤى حول جمهورك.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek هو أكبر محرك بحث لتذاكر الأحداث على الويب. اكتشف الأحداث التي تحبها، وابحث في جميع مواقع التذاكر، وشاهد مواقع المقاعد، واحصل على أفضل العروض على التذاكر.
Zoho Backstage
zoho.com
قم بتشغيل الأحداث الخاصة بك بشكل أكثر ذكاءً وأفضل. Zoho Backstage هو برنامج لإدارة الأحداث يمكّن منظمي الأحداث من تخطيط وإدارة المؤتمرات والاجتماعات وإطلاق المنتجات بكفاءة وتأثير أكبر.
ON24
on24.com
أفضل منصة للتجربة الرقمية لإنشاء وتقديم ندوات عبر الإنترنت صوتية وفيديو حية احترافية وغنية بالبيانات وذات علامة تجارية كاملة باستخدام ON24 Webcast Elite.
Greenvelope
greenvelope.com
دعوات رقمية أنيقة وصديقة للبيئة + تتبع الرد على الدعوة للمضيف الحديث.
AhaSlides
ahaslides.com
منصة مشاركة الجمهور المباشرة لفصولك الدراسية واجتماعاتك وليالي التوافه. تكلم، واسمع، واكتشف متعة المشاركة مع AhaSlides.
Poll Everywhere
polleverywhere.com
Poll Everywhere هي شركة خاصة مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. الشركة، التي تأسست في أبريل 2007، هي خدمة عبر الإنترنت لاستجابة الفصول الدراسية وأنظمة استجابة الجمهور. يسمح منتج Poll Everywhere للجماهير والفصول الدراسية في أكثر من 100 دولة باستخدام الهواتف المحمولة، وبالتالي "التخطيط لتقادم...
BrightTALK
brighttalk.com
اكتشف وتعلم مع ألمع المحترفين في العالم
BlipCut
blipcut.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو إبداعية بتقنية الذكاء الاصطناعي على Discord مجانًا تمامًا! قم بتحويل النص الخاص بك بسلاسة إلى مقاطع فيديو جذابة، وأعد تعريف السرد الخاص بك وعزز التجارب المرئية باستخدام مولد الفيديو المدعم بالذكاء الاصطناعي المتطور مثل Sora OpenAI.
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
Sendsteps
sendsteps.com
صانع العروض التقديمية بتقنية الذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء العروض التقديمية بشكل أسرع 10 مرات تقوم Sendsteps.ai بالكتابة والتصميم وسرد القصص، ولا تترك لك شيئًا لتفعله سوى تقديم العرض
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Echo360
echo360.com
التعلم، ملهم. قم بإشراك كل متعلم في أي مكان باستخدام الحل الأكثر شمولاً لتسجيل الفيديو وبثه وإدارة محتوى الفيديو وإشراك الجمهور وإنشاء المحتوى والتقييمات. احصل على الإلهام الآن: تحديات مختلفة، نفس الأهداف. سواء كنت تعمل في مجال التعليم أو الأعمال أو الحكومة، فإن بيئة التعلم المتغيرة جعلت إشراك المتع...
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
QuestionPro
questionpro.com
برنامج استطلاع مجاني: برنامج استطلاع QuestionPro عبر الإنترنت لإنشاء استطلاعات واستبيانات في دقائق! استخدم منصة الاستبيانات المجانية الخاصة بنا والتي تحتوي على أكثر من 80 نوعًا من الأسئلة والقوالب الجاهزة وخيارات توزيع الاستبيانات المتعددة وجمع البيانات ولوحات معلومات قوية لتحليلات الاستبيان.
myQuiz
myquiz.org
قم بإنشاء اختبارات عبر الإنترنت وعروض تقديمية تفاعلية لإشراك جمهورك. يعمل على أي جهاز متصل بالإنترنت. ما يصل إلى 100000 مشارك
Eventify
eventify.io
تعمل تقنية Eventify الكل في واحد على زيادة المدخرات إلى الحد الأقصى، وإغراء الرعاة والعارضين، وتعزيز مشاركة الحضور والتواصل والرضا!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm عبارة عن منصة برمجية تجريبية وتسويق للأحداث تقدم دعوة مخصصة عبر الإنترنت وتسجيل الضيوف وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول والتنشيط الرقمي. يمكّن برنامجنا الرائد أيضًا المسوقين من دمج بيانات الأحداث الهامة في بقية مقاييس المبيعات والتسويق الخاصة بمؤسستهم، مما يجعل من الممكن قياس فعالية الحدث...