PlanZone

PlanZone

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الموقع الإلكتروني: planzone.fr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PlanZone على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Planzone هي أداة لإدارة المشاريع تتيح للمستخدمين تنظيم عملهم والتعاون مع الآخرين. تعرض لوحات المعلومات الأنشطة، وتتم إدارة الجداول الزمنية وتحليلها، ويتم التعاون في المهام في قائمة المهام.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: planzone.fr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PlanZone. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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