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Planzone هي أداة لإدارة المشاريع تتيح للمستخدمين تنظيم عملهم والتعاون مع الآخرين. تعرض لوحات المعلومات الأنشطة، وتتم إدارة الجداول الزمنية وتحليلها، ويتم التعاون في المهام في قائمة المهام.

الموقع الإلكتروني: planzone.fr

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