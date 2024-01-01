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Findity عبارة عن منصة لإدارة النفقات تسمح للشركاء بنقل حلول إدارة النفقات الخاصة بهم إلى السوق - كتطبيق ذو علامة بيضاء أو عبر واجهات برمجة التطبيقات. تقوم المنصة بأتمتة نفقات الشركات والأميال والترفيه والبدلات اليومية في مكان واحد. ومن خلال عمليات التكامل مع برامج وبطاقات المحاسبة وكشوف المرتبات الرائدة، يعمل هذا الحل على رفع مستوى عروض الشركاء من خلال تجربة نفقات سلسة ومتوافقة تمامًا لعملائهم.

الموقع الإلكتروني: findity.com

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