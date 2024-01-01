Findity

Findity

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الموقع الإلكتروني: findity.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Findity على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Findity عبارة عن منصة لإدارة النفقات تسمح للشركاء بنقل حلول إدارة النفقات الخاصة بهم إلى السوق - كتطبيق ذو علامة بيضاء أو عبر واجهات برمجة التطبيقات. تقوم المنصة بأتمتة نفقات الشركات والأميال والترفيه والبدلات اليومية في مكان واحد. ومن خلال عمليات التكامل مع برامج وبطاقات المحاسبة وكشوف المرتبات الرائدة، يعمل هذا الحل على رفع مستوى عروض الشركاء من خلال تجربة نفقات سلسة ومتوافقة تمامًا لعملائهم.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: findity.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Findity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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captureexpense.com

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Payhawk

payhawk.com

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Zaggle

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WegoPro

WegoPro

wegopro.com

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