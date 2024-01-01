Skovik

Skovik

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الموقع الإلكتروني: skovik.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Skovik على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تجعل Skovik إدارة النفقات سهلة لكل من الموظفين والفرق المالية. تعمل منصتنا على تقليل متوسط ​​الوقت اللازم لإكمال تقرير النفقات إلى 3 دقائق فقط وأتمتة ما يصل إلى 80% من أعمال العمليات المحاسبية بمساعدة سير العمل الذكي والامتثال لقواعد الضرائب العالمية. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات سريعة النمو التي تتطلب حلاً لإدارة النفقات يمكنه التوسع معها. وكدليل على ذلك، لدينا أكثر من 1000 عميل في أكثر من 50 دولة.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: skovik.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skovik. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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ManageMart

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PROCAS

PROCAS

procas.com

Ramp

Ramp

ramp.com

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Circula

Circula

circula.com

Moss

Moss

getmoss.com

ExpensePath

ExpensePath

expensepath.com

Ledgible

Ledgible

ledgible.io

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