تجعل Skovik إدارة النفقات سهلة لكل من الموظفين والفرق المالية. تعمل منصتنا على تقليل متوسط ​​الوقت اللازم لإكمال تقرير النفقات إلى 3 دقائق فقط وأتمتة ما يصل إلى 80% من أعمال العمليات المحاسبية بمساعدة سير العمل الذكي والامتثال لقواعد الضرائب العالمية. يعد هذا الحل مثاليًا للشركات والمؤسسات متوسطة الحجم، بالإضافة إلى الشركات سريعة النمو التي تتطلب حلاً لإدارة النفقات يمكنه التوسع معها. وكدليل على ذلك، لدينا أكثر من 1000 عميل في أكثر من 50 دولة.

الموقع الإلكتروني: skovik.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Skovik. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.