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إدارة الموظفين والرواتب والنفقات الخاصة بك في مكان واحد. حل سهل الاستخدام لإدارة الموظفين. حضور الموظفين. تعيين موظفين. الراتب المبكر. SalaryBook هو تطبيق كشوف المرتبات وحضور الموظفين وإدارة النفقات لـ 60 مليون شركة هندية صغيرة ومتوسطة. ترى الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيقنا حلاً شاملاً لإدارة أعمالها. بدءًا من الانضمام السلس للموظفين إلى إدارة كشوف المرتبات والحضور. يتضمن تطبيقنا بعض الميزات الرائعة مثل وضع علامات الحضور على الصور الشخصية والموقع. قل وداعًا لأنظمة الحضور التقليدية واستبدلها بنقرة زر واحدة على تطبيق SalaryBook للجوال.

الموقع الإلكتروني: salarybook.co.in

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