SalaryBook

SalaryBook

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الموقع الإلكتروني: salarybook.co.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SalaryBook على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة الموظفين والرواتب والنفقات الخاصة بك في مكان واحد. حل سهل الاستخدام لإدارة الموظفين. حضور الموظفين. تعيين موظفين. الراتب المبكر. SalaryBook هو تطبيق كشوف المرتبات وحضور الموظفين وإدارة النفقات لـ 60 مليون شركة هندية صغيرة ومتوسطة. ترى الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطبيقنا حلاً شاملاً لإدارة أعمالها. بدءًا من الانضمام السلس للموظفين إلى إدارة كشوف المرتبات والحضور. يتضمن تطبيقنا بعض الميزات الرائعة مثل وضع علامات الحضور على الصور الشخصية والموقع. قل وداعًا لأنظمة الحضور التقليدية واستبدلها بنقرة زر واحدة على تطبيق SalaryBook للجوال.

الموقع الإلكتروني: salarybook.co.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SalaryBook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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