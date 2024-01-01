Bento for Business

Bento for Business

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الموقع الإلكتروني: bentoforbusiness.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bento for Business على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Bento عبارة عن منصة لإدارة الإنفاق تعتمد على البطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر التحكم التشغيلي والرؤية والرؤى حول نفقات الأعمال. تتيح منصة التشغيل المالي لشركة Bento للشركات إصدار بيانات اعتماد الدفع المادية والافتراضية للأشخاص والأنظمة دون التعرض للمخاطر، مع توفير تحكم غير مسبوق للشركات ورؤية واضحة لنفقات B2B وإنفاق الشركة. تعمل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وشراكات White Label على توسيع مزايا التحكم والإدارة هذه لأتمتة المدفوعات بما يتجاوز النفقات وحدها. مهمتنا هي تزويد الشركات بمنصة تشغيل مالية قوية حتى يتمكنوا من تعزيز رؤيتهم وتمكين موظفيهم وخلق قيمة لعملائهم.
الفئات:
Finance
برنامج إصدار بطاقة الدفع

الموقع الإلكتروني: bentoforbusiness.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bento for Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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