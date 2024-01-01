Bento for Business

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Bento عبارة عن منصة لإدارة الإنفاق تعتمد على البطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر التحكم التشغيلي والرؤية والرؤى حول نفقات الأعمال. تتيح منصة التشغيل المالي لشركة Bento للشركات إصدار بيانات اعتماد الدفع المادية والافتراضية للأشخاص والأنظمة دون التعرض للمخاطر، مع توفير تحكم غير مسبوق للشركات ورؤية واضحة لنفقات B2B وإنفاق الشركة. تعمل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وشراكات White Label على توسيع مزايا التحكم والإدارة هذه لأتمتة المدفوعات بما يتجاوز النفقات وحدها. مهمتنا هي تزويد الشركات بمنصة تشغيل مالية قوية حتى يتمكنوا من تعزيز رؤيتهم وتمكين موظفيهم وخلق قيمة لعملائهم.

الموقع الإلكتروني: bentoforbusiness.com

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