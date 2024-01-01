Pemo

Pemo

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أذكى بطاقات الشركة التي تعمل على أتمتة النفقات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نساعد الشركات على النمو من خلال منصة إدارة الإنفاق الشاملة لدينا والتي تتضمن بطاقات الشركات وإدارة النفقات وأتمتة المحاسبة ودفع الفواتير والمزيد.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: pemo.io

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بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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Torpago

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Findity

Findity

findity.com

Yokoy

Yokoy

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Emburse Abacus

Emburse Abacus

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Ramp

Ramp

ramp.com

Airbase

Airbase

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ManageMart

ManageMart

managemart.com

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