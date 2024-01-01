Torpago

Torpago

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الموقع الإلكتروني: torpago.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Torpago على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Torpago عبارة عن منصة للخدمات المالية وإدارة الإنفاق في مهمة تهدف إلى تغيير بطاقات الائتمان التقليدية للشركات وتحديث إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. يعمل Torpago على تمكين الشركات من خلال حلول بسيطة وسهلة تمنح تحكمًا وشفافية أكبر في إنفاق الشركة. تم إطلاق بطاقات وبرامج Torpago في عام 2020، وهي تمكن آلاف الشركات من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: torpago.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Torpago. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Paychex

paychex.com

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Mercury

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Alaan

alaan.com

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