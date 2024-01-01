Torpago عبارة عن منصة للخدمات المالية وإدارة الإنفاق في مهمة تهدف إلى تغيير بطاقات الائتمان التقليدية للشركات وتحديث إدارة الإنفاق للشركات من جميع الأحجام. يعمل Torpago على تمكين الشركات من خلال حلول بسيطة وسهلة تمنح تحكمًا وشفافية أكبر في إنفاق الشركة. تم إطلاق بطاقات وبرامج Torpago في عام 2020، وهي تمكن آلاف الشركات من إدارة الإنفاق بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: torpago.com

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