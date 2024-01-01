Cardda

Cardda

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cardda.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cardda على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إدارة الإنفاق الشاملة للشركات في أمريكا اللاتينية. بطاقة مخصصة للشركات. بدون إجراءات. تحكم في مدفوعاتك باستخدام البطاقات الافتراضية الصادرة على الفور.

الموقع الإلكتروني: cardda.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cardda. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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