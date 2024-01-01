الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، Alaan موجود لمساعدة فرق التمويل على توفير الوقت، المال والجهد.

الموقع الإلكتروني: alaan.com

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