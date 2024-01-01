Alaan

Alaan

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: alaan.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alaan على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، Alaan موجود لمساعدة فرق التمويل على توفير الوقت، المال والجهد.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: alaan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alaan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Paylocity

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Paycom

Paycom

paycom.com

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FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

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Zoho Expense

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Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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