Payment Card Issuance Software - التطبيقات الأكثر شعبية
Payment card issuance software enables businesses and financial institutions to produce both physical and virtual payment cards. Banks use this software to issue payment cards to their customers, while companies use it to generate cards for their employees. Corporate payment cards help businesses monitor work-related expenditures and assist employees in keeping business and personal finances distinct. This software is different from those designed for creating ID and access cards or gift cards. Payment card issuance software integrates with accounting and expense management software for businesses, and with core banking software for financial institutions.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Pleo
pleo.io
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
Equals Money
equalsmoney.com
أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.
Blackсatсard
blackcatcard.com
افتح حساب IBAN في أوروبا مجانًا. احصل على بطاقة دفع واسترداد نقدي يصل إلى 5% وخدمة تشفير متكاملة وغير ذلك الكثير مقابل 0 يورو شهريًا.
Kodo
kodo.com
أنفق بشكل أكثر ذكاءً مع حل الدفع الشامل للشركات الخاص بنا أبسط منصة لمدفوعات الشركات تساعدك على التحكم في نفقات الشركة وأتمتتها وتفويضها بينما تركز على تنمية أعمالك!
Rapyd
rapyd.net
قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Wallester
business.wallester.com
ابدأ بإصدار بطاقات عمل افتراضية أو فعلية مجانية، وقم بإدارة إنفاق الشركة في مكان واحد. سجل الآن واحصل على حساب VISA IBAN خلال يوم واحد مجانًا!
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير أدوات وموارد تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أعمالك أو ...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، وتكامل برامج المحاسبة السلسة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk ال...
Alaan
alaan.com
الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، A...
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly هو بنك جديد متكامل للشركات الناشئة.
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, formerly Viva Wallet, is a leading European technology bank for payments across 24 markets. Operating in 17 languages and 9 currencies, we support 30+ payment methods globally. The free app, viva.com | Terminal, can be effortlessly set up on smartphones or other over 985 supported de...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard offers Embedded payments as its core capability to help companies solve for their Business Spending & payment flows needs. OmniCard's embedded payment offerings include Spend management, Reward & Engagement Solutions and Corporate Cards; specially curated for a business’s customised needs.
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE is a corporate lending platform that is transforming working capital management for mid market corporates.
KlearCard
getkleercard.com
The #1 business spending solution: expense management, bill pay, flexible P-Cards and credit solutions.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+...
Payowire
payowire.com
Global payment solution with virtual and physical cards Provider. USD, euro, GBP bank account & mobile top-up is available. Create an Account: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancers & Entrepreneurs. All Solutions in One Platform. Payowire Provide virtual visa and MasterCard for ma...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while provid...
Jeeves
tryjeeves.com
تبسيط التمويل العالمي من خلال منصة واحدة. قم بإصدار البطاقات وإرسال المدفوعات وإدارة النفقات العالمية من خلال منصة شاملة.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...
Statrys
statrys.com
تخدم Statrys جميع احتياجات الدفع الخاصة بك بلمسة إنسانية. سجل اليوم للحصول على حساب متعدد العملات، وبطاقة Mastercard، وأسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية.
Lithic
lithic.com
Lithic يجعل من السهل إنشاء بطاقات الدفع لتمكين الإنفاق والتحكم فيه. تم تصميم العناصر الأساسية التي يمكن الوصول إليها من Lithic للمطورين، مما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ويطلق العنان لتدفقات إيرادات جديدة ويتوسع مع أعمالك المتطورة. سواء كنت تقوم بإنشاء بطاقات دفع لعملائك، أو تحسين عمليات ا...
Marqeta
marqeta.com
قم بإصدار البطاقات ومعالجة دفعات البطاقة على الفور من خلال نظام API المفتوح الخاص بنا. تعرف على كيفية قيام منصة إصدار البطاقات الحديثة من Marqeta بتمكين الشركات والمبتكرين.