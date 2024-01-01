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Payment Card Issuance Software - التطبيقات الأكثر شعبية

Payment card issuance software enables businesses and financial institutions to produce both physical and virtual payment cards. Banks use this software to issue payment cards to their customers, while companies use it to generate cards for their employees. Corporate payment cards help businesses monitor work-related expenditures and assist employees in keeping business and personal finances distinct. This software is different from those designed for creating ID and access cards or gift cards. Payment card issuance software integrates with accounting and expense management software for businesses, and with core banking software for financial institutions.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.

Pleo

Pleo

pleo.io

حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

افتح حساب IBAN في أوروبا مجانًا. احصل على بطاقة دفع واسترداد نقدي يصل إلى 5% وخدمة تشفير متكاملة وغير ذلك الكثير مقابل 0 يورو شهريًا.

Kodo

Kodo

kodo.com

أنفق بشكل أكثر ذكاءً مع حل الدفع الشامل للشركات الخاص بنا أبسط منصة لمدفوعات الشركات تساعدك على التحكم في نفقات الشركة وأتمتتها وتفويضها بينما تركز على تنمية أعمالك!

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

ابدأ بإصدار بطاقات عمل افتراضية أو فعلية مجانية، وقم بإدارة إنفاق الشركة في مكان واحد. سجل الآن واحصل على حساب VISA IBAN خلال يوم واحد مجانًا!

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير أدوات وموارد تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أعمالك أو ...

Payhawk

Payhawk

payhawk.com

Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، وتكامل برامج المحاسبة السلسة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk ال...

Alaan

Alaan

alaan.com

الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، A...

Circula

Circula

circula.com

Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...

Cheqly

Cheqly

cheqly.com

Cheqly هو بنك جديد متكامل للشركات الناشئة.

Viva.com

Viva.com

viva.com

Viva.com Group, formerly Viva Wallet, is a leading European technology bank for payments across 24 markets. Operating in 17 languages and 9 currencies, we support 30+ payment methods globally. The free app, viva.com | Terminal, can be effortlessly set up on smartphones or other over 985 supported de...

OmniCard

OmniCard

omnicard.in

OmniCard offers Embedded payments as its core capability to help companies solve for their Business Spending & payment flows needs. OmniCard's embedded payment offerings include Spend management, Reward & Engagement Solutions and Corporate Cards; specially curated for a business’s customised needs.

NUMARQE

NUMARQE

numarqe.com

NUMARQE is a corporate lending platform that is transforming working capital management for mid market corporates.

KlearCard

KlearCard

getkleercard.com

The #1 business spending solution: expense management, bill pay, flexible P-Cards and credit solutions.

dtcpay

dtcpay

dtcpay.com

dtcpay is a regulated payment service provider that offers reliable solutions for merchants to grow their revenues with higher acceptance rates for Fiat and cryptocurrency transactions. Our client’s customers benefit from frictionless payment experiences whether they are using our award-winning POS+...

Payowire

Payowire

payowire.com

Global payment solution with virtual and physical cards Provider. USD, euro, GBP bank account & mobile top-up is available. Create an Account: https://payowire.com/register Easybanking for Freelancers & Entrepreneurs. All Solutions in One Platform. Payowire Provide virtual visa and MasterCard for ma...

Bento for Business

Bento for Business

bentoforbusiness.com

Bento is a card-based spend management platform for SMBs providing operational control, visibility, and insights on business expenses. Bento’s financial operating platform enables businesses to issue physical and virtual payment credentials to people and systems without introducing risk while provid...

Jeeves

Jeeves

tryjeeves.com

تبسيط التمويل العالمي من خلال منصة واحدة. قم بإصدار البطاقات وإرسال المدفوعات وإدارة النفقات العالمية من خلال منصة شاملة.

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...

Statrys

Statrys

statrys.com

تخدم Statrys جميع احتياجات الدفع الخاصة بك بلمسة إنسانية. سجل اليوم للحصول على حساب متعدد العملات، وبطاقة Mastercard، وأسعار صرف العملات الأجنبية التنافسية.

Lithic

Lithic

lithic.com

Lithic يجعل من السهل إنشاء بطاقات الدفع لتمكين الإنفاق والتحكم فيه. تم تصميم العناصر الأساسية التي يمكن الوصول إليها من Lithic للمطورين، مما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ويطلق العنان لتدفقات إيرادات جديدة ويتوسع مع أعمالك المتطورة. سواء كنت تقوم بإنشاء بطاقات دفع لعملائك، أو تحسين عمليات ا...

Marqeta

Marqeta

marqeta.com

قم بإصدار البطاقات ومعالجة دفعات البطاقة على الفور من خلال نظام API المفتوح الخاص بنا. تعرف على كيفية قيام منصة إصدار البطاقات الحديثة من Marqeta بتمكين الشركات والمبتكرين.

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