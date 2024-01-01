تعمل Soldo على جعل عمليات السداد قديمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من خلال الجمع بين بطاقات شركة Soldo ومنصة إدارة النفقات الخاصة بنا. لا يضطر الموظفون أبدًا إلى إنفاق أموالهم الخاصة. لا أحد يضيع الوقت على الإيصالات المفقودة. وتتحكم الفرق المالية في إنفاق الشركة. مع Soldo، يمكنك التحكم في جميع نفقات الأعمال، وبفضل التكامل مع نظام المحاسبة الخاص بك، يمكنك تسوية النفقات بسرعة وسهولة. يمكنك تجهيز بعض أو كل الموظفين، أو الفرق بأكملها، أو حتى المتعاونين الخارجيين ببطاقات Mastercard® Soldo، وتحديد من يمكنه الوصول إلى أموال الشركة والقواعد التي سيتم من خلالها إنفاقها.

الموقع الإلكتروني: soldo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Soldo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.