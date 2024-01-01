Soldo

Soldo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: soldo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Soldo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل Soldo على جعل عمليات السداد قديمة، مرة واحدة وإلى الأبد، من خلال الجمع بين بطاقات شركة Soldo ومنصة إدارة النفقات الخاصة بنا. لا يضطر الموظفون أبدًا إلى إنفاق أموالهم الخاصة. لا أحد يضيع الوقت على الإيصالات المفقودة. وتتحكم الفرق المالية في إنفاق الشركة. مع Soldo، يمكنك التحكم في جميع نفقات الأعمال، وبفضل التكامل مع نظام المحاسبة الخاص بك، يمكنك تسوية النفقات بسرعة وسهولة. يمكنك تجهيز بعض أو كل الموظفين، أو الفرق بأكملها، أو حتى المتعاونين الخارجيين ببطاقات Mastercard® Soldo، وتحديد من يمكنه الوصول إلى أموال الشركة والقواعد التي سيتم من خلالها إنفاقها.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: soldo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Soldo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Navan

Navan

navan.com

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Fyle

Fyle

fylehq.com

Alaan

Alaan

alaan.com

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