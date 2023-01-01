Pleo
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الموقع الإلكتروني: pleo.io
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pleo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
الموقع الإلكتروني: pleo.io
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