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Pleo

Pleo

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الموقع الإلكتروني: pleo.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pleo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل

الموقع الإلكتروني: pleo.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pleo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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