احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Teampay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
تتميز إدارة الإنفاق الشاملة في Teampay بعناصر تحكم مدمجة تعمل على فرض سياستك مقدمًا وتمكنك من إدارة جميع إنفاق الشركة في مكان واحد. بينما تحافظ فرق الشؤون المالية على السيطرة الكاملة، يحصل المديرون والموظفون على رؤية في الوقت الفعلي للإنفاق الفعلي، مما يمكنهم من إجراء عمليات شراء سريعة ومتوافقة. يسهّل برنامج Teampay على كل فرد في الشركة شراء ما يحتاج إليه مع منح الفريق المالي راحة البال من خلال سير عمل الشراء والتسوية الآلي. باستخدام Teampay، يمكنك إدارة جميع أنواع عمليات الشراء التي يجريها أي شخص من البداية إلى النهاية. يحب الموظفون التجربة السهلة، ويمكن لفرق الشؤون المالية أن تتنفس الصعداء عندما تعلم أن كل الإنفاق يتم ترميزه مسبقًا واعتماده مسبقًا. يتكامل Teampay مباشرة مع Quickbooks Online وXero وIntacct وNetsuite وMicrosoft Dynamics 365 Business Central وFinance & Operations.