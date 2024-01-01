قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يحظى حل Fraxion سهل الاستخدام بثقة الشركات متوسطة الحجم في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة المشتريات وإدارة الإنفاق الاستباقية. قم بأتمتة عمليات الشراء والنفقات وAP، مما يضمن المساءلة والالتزام بالميزانيات والسياسات المعتمدة طوال عملية الشراء الخاصة بك لتقليل تكاليف التشغيل. يمكنك تتبع الإنفاق وإدارته وتحليله بسهولة من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة ورؤية كاملة للإنفاق وإمكانية التدقيق. ميزات مجموعة Fraxion الشاملة من الشراء إلى الدفع: - طلبات الشراء والموافقات المخصصة - مراقبة الميزانية والسياسة - أتمتة أوامر الشراء - الاستلام ومطابقة الفواتير والموافقات على الفواتير - أتمتة AP المدعومة بالذكاء الاصطناعي - تحليلات الإنفاق ورؤى المجتمع وإعداد التقارير - PunchOut & PunchIn - الكتالوجات الداخلية - إدارة النفقات - تطبيق الهاتف المحمول - تكامل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات / المحاسبة تمكين فريقك من الإنفاق بشكل مسؤول، أينما كانوا مع Fraxion.

الموقع الإلكتروني: fraxion.biz

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