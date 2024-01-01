Boya

Boya

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الموقع الإلكتروني: boyahq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Boya على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أصبح الإنفاق التجاري أكثر ذكاءً. لقد جعلنا إنفاق الأعمال أكثر ذكاءً من خلال الجمع بين البطاقات والنفقات ودفع الفواتير الكل في واحد مع التحكم المطلق والرؤية لفرق الشؤون المالية.

الموقع الإلكتروني: boyahq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Boya. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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