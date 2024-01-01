Spenmo

Spenmo

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الموقع الإلكتروني: spenmo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spenmo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Spenmo هو برنامج الدفع الأمثل للشركات المتنامية. نحن برنامج شامل للذمم الدائنة يجمع إدارة الإنفاق الداخلي، وبطاقات الشركات، ودفع الفواتير الآلي، وسير عمل الموافقة، والتسوية المحاسبية في عرض متكامل. الشركات التي تستخدم Spenmo توفر أكثر من 50 ساعة و10000 دولار شهريًا. عند إكمال برنامج Y-Combinator في عام 2020، توسعت Spenmo منذ ذلك الحين إلى أكثر من 200 موظف وجمعت أكثر من 85 مليون دولار أمريكي من رأس المال الاستثماري من مستثمرين كبار مثل Y Combinator وInsight Partners وAddition وSalesforce وGlobal Founders' Capital وAlpha JWC.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: spenmo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Spenmo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

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Ambient.ai

Ambient.ai

ambient.ai

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Zeni

zeni.ai

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