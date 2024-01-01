The Pitch

The Pitch

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الموقع الإلكتروني: thepitch.show

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"The Pitch" عبارة عن بودكاست لاستثمار الشركات الناشئة حيث يقوم المؤسسون الحقيقيون بعرض أعمالهم على أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الملائكيين، بهدف تأمين التمويل. يقدم البرنامج، الذي يستضيفه جوش موتشيو، نظرة داخلية على عملية جمع التبرعات، ويتضمن عروضًا حقيقية وتعليقات المستثمرين والنتائج. يمكن للمستمعين متابعة رحلات الشركات الناشئة المختلفة والتعرف على ديناميكيات رأس المال الاستثماري. ساعد البودكاست المؤسسين على جمع ملايين الدولارات وهو متاح على منصات مثل Apple Podcasts وSpotify وYouTube.

الموقع الإلكتروني: thepitch.show

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