MLOps Platforms - 最受歡迎的應用程式
To be considered for the MLOps Platforms category, a product should meet the following criteria: * Platform for Monitoring and Management: The product must provide a comprehensive platform for monitoring and managing machine learning models. This includes features for tracking model versions, monitoring performance metrics, and managing model lifecycles. * Integration into Business Applications: It should allow users to seamlessly integrate machine learning models into various business applications across the company. This integration capability ensures that models can be effectively deployed and utilized within the existing infrastructure. * Health and Performance Tracking: The product must enable users to track the health and performance of deployed machine learning models in real-time. This involves monitoring key indicators such as accuracy, latency, resource utilization, and model drift to ensure optimal performance. * Holistic Management Tool: It should provide a holistic management tool that offers insights into all models deployed across the business. This includes features for model governance, compliance monitoring, and centralized visibility into the entire model ecosystem. Meeting these criteria ensures that the product offers robust capabilities for managing machine learning operations effectively within an organization.
提議新的應用程式
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
Microsoft Fabric
microsoft.com
將您的數據帶入人工智慧時代。 透過在單一人工智慧驅動的平台上將每個資料來源和分析服務連接在一起，重塑每個人存取、管理和處理資料和見解的方式。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
neptune.ai
neptune.ai
在一個位置記錄、組織、比較、註冊和共享所有 ML 模型元資料。 - 隨著建模團隊的成長而實現自動化和標準化 - 與您的團隊和整個組織就模型和結果進行協作 - 使用託管、部署在本機或私有雲。與任何 MLOps 堆疊集成
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高品質的訓練資料更快地建立、微調、迭代和管理您的 AI 模型。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受資料科學家喜愛，由 IT 管理。 用於雲端中資料科學和機器學習開發、部署和資料管道的一體化解決方案。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
Statsig
statsig.com
從簡單的 A/B 測試到進階實驗，快速成長的公司使用 Statsig 來加速其發展。
JFrog
jfrog.com
Deliver Trusted Software with Speed. The only software supply chain platform to give you end-to-end visibility, security, and control for automating the delivery of trusted releases. The massively scalable, hybrid JFrog Platform is open, flexible, and integrated with all the package technologies an...
WhyLabs
whylabs.ai
WhyLabs enables teams to harness the power of AI with precision and control. From Fortune 100 companies to AI-first startups, teams have adopted WhyLabs’ tools to monitor and perform real-time management of ML and generative AI applications. With WhyLabs, teams reduce manual operations by over 80% a...
UbiOps
ubiops.com
將您的本地分析腳本轉變為強大的數據驅動應用程式！ UbiOps 是一個易於使用的部署和服務層，適用於您的資料科學、人工智慧和機器學習程式碼。它將您的 Python 和 R 模型和腳本轉換為即時 Web 服務，讓您隨時隨地使用它們。從簡單的資料處理功能到複雜的機器學習 (ML) 和 AI 管道。借助 UbiOps，您可以輕鬆地在您自己的應用程式、網站或資料/IT 基礎設施內運行它們。無需擔心安全性、可靠性或可擴展性。 UbiOps 顯著降低了開發成本，提高了資料科學團隊的生產力並縮短了上市時間。 UbiOps 可用作軟體即服務 (SaaS) 或安裝在您自己的（雲端）環境中。您可以從我們的 ...
Gurobi
gurobi.com
Gurobi 生產世界上最快、最強大的數學優化求解器– Gurobi Optimizer – 40 多個不同行業的領先全球公司使用它來快速解決複雜的現實問題並做出自動化決策，以優化其效率和盈利能力。 作為數學優化軟體的市場領導者，我們的目標不僅是提供最好的求解器，而且還提供最好的支援——以便公司能夠充分利用數學優化的力量（單獨或與機器等其他人工智慧技術相結合）學習）來推動最佳的業務決策和結果。 Gurobi 成立於 2008 年，業務遍及美國、歐洲和亞洲，在全球擁有超過 2,500 家客戶，其中包括 SAP。法國航空、Uber 和國家橄欖球聯盟 (NFL)。
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry 是一個雲端原生PaaS，供機器學習團隊在自己的雲端/本地基礎設施上建置、部署和交付ML/LLM 應用程序，並透過正確的治理控制以更快、可擴展、經濟高效的方式，使他們能夠實現90比其他團隊更快實現價值 %。 TrueFoundry 抽象化所需的工程並提供 GenAI 加速器 - LLM PlayGround、LLM Gateway、LLM Deploy、LLM Finetune、RAG Playground 和應用程式模板，使組織能夠加快整體 GenAI/LLMOps 框架的佈局。企業可以在其內部系統中即插即用這些加速器，也可以在我們的加速器之上進行構建，以便為 Gen...
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
Datature
datature.io
Datature 簡化了人們建構深度學習能力的方式。使用我們的端到端 #nocode mlops 平台 Nexus，我們讓每個人都能創造自己的人工智慧突破。
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問 https://www.veritone。c...