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隨著越來越多的企業依賴人工智慧模型來提高影響力和利潤，管理、監控和優化這些模型的現實行為的需求也在增長。 Superwise.ai 是一家監控並確保生產中人工智慧模型健康狀況的公司。 Superwise.ai 已被頂級組織使用，每天監控數百萬個預測，以消除這些模型的黑盒子性質帶來的風險：錯誤的決策、不必要的偏差和合規問題。他們的人工智慧保證解決方案是所有利益相關者的真相來源之一，並為數據科學和營運團隊提供正確的見解，透過變得更加獨立、敏捷並增強對模型運營的信心來擴大人工智慧的使用。 實施的用例包括客戶終身價值 (CLV) 預測、詐欺偵測、潛在客戶評分、核保、信用風險等。 superwise 因其創新技術和方法而受到認可，最近被 Gartner 評為 2020 年企業 AI 治理領域的酷供應商。
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