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Arthur 是一家人工智慧表演公司。 我們幫助資料科學家、產品所有者和商業領袖加速表格、NLP 和電腦視覺模型操作，以優化準確性、可解釋性和公平性。 * 準確性：追蹤模型效能以檢測資料漂移並做出反應，並提高模型準確性以獲得更好的業務成果。 * 可解釋性：利用 Arthur 的可解釋性和透明度 API 建立信任、確保合規性並推動更具可操作性的機器學習結果 * 公平性：主動監控偏差，根據自訂偏差指標追蹤模型結果，並提高模型的公平性。 * Arthur 以研究為主導的產品開發方法推動了電腦視覺、NLP、偏見緩解和其他關鍵領域的獨特能力。

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