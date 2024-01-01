Cleanlab 由麻省理工學院首創並在財富 500 強公司中得到驗證，提供世界上最受歡迎的以數據為中心的人工智慧軟體。 大多數人工智慧和分析都會受到資料問題的影響（資料輸入錯誤、標籤錯誤、異常值、模糊性、接近重複、資料漂移、低品質或不安全的內容等）； Cleanlab 軟體可協助您在任何圖像/文字/表格資料集中自動修復它們。這個無程式碼平台還可以自動標記大數據集並提供強大的機器學習預測（透過自動校正資料自動訓練的模型）。 我可以從 Cleanlab 軟體中獲得什麼？ 1. 自動驗證您的資料來源（為您的資料團隊提供品質保證）。您公司的數據就是您的競爭優勢，不要讓噪音稀釋其價值。 2. 資料集的更好版本。使用 Cleanlab 產生的清理後的資料集取代原始資料集，以獲得更可靠的 ML/Analytics（無需對現有程式碼進行任何變更）。 3. 更好的機器學習部署（減少部署時間和更可靠的預測）。讓 Cleanlab 自動為您處理完整的 ML 堆疊！只需點擊幾下，就可以為文字資料部署比經過微調的 OpenAI LLM 和表格/影像資料最先進的模型更準確的模型。 將原始數據轉化為可靠的人工智慧和分析，無需所有手動數據準備。

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網站： cleanlab.ai

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