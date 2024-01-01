Lightly 幫助機器學習團隊透過更好的數據建立更好的模型。它允許公司透過主動學習選擇正確的資料進行模型訓練。透過進階過濾和主動學習演算法，智慧選擇模型訓練的最佳樣本。 * 平衡班級分佈，消除冗餘和資料集偏差。僅標記用於模型訓練的最佳數據，直到達到目標準確度。 * 分析資料集的品質和多樣性。透過 Lightly 的整體視圖，從資料的大局到最小的細微差別，更了解您的資料。在標記之前發現類別分佈、資料集差距和表示偏差，以節省時間和金錢。 * 監控生產中的模型效能。發現異常值和失敗案例。 * 直接在邊緣或雲端選擇分佈外的資料。發回資料以重新訓練和更新模型。 * 管理您的資料集。追蹤不同的版本，一旦您的資料集準備就緒，只需單擊按鈕即可與標籤共用。 這很輕鬆：端到端的主動學習

目錄 :

網站： lightly.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Lightly AI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。