WebCatalog

Lightly AI

Lightly AI

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： lightly.ai

使用 WebCatalog Desktop 上「Lightly AI」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Lightly 幫助機器學習團隊透過更好的數據建立更好的模型。它允許公司透過主動學習選擇正確的資料進行模型訓練。透過進階過濾和主動學習演算法，智慧選擇模型訓練的最佳樣本。 * 平衡班級分佈，消除冗餘和資料集偏差。僅標記用於模型訓練的最佳數據，直到達到目標準確度。 * 分析資料集的品質和多樣性。透過 Lightly 的整體視圖，從資料的大局到最小的細微差別，更了解您的資料。在標記之前發現類別分佈、資料集差距和表示偏差，以節省時間和金錢。 * 監控生產中的模型效能。發現異常值和失敗案例。 * 直接在邊緣或雲端選擇分佈外的資料。發回資料以重新訓練和更新模型。 * 管理您的資料集。追蹤不同的版本，一旦您的資料集準備就緒，只需單擊按鈕即可與標籤共用。 這很輕鬆：端到端的主動學習

目錄:

Software Development
主動學習工具軟體

網站： lightly.ai

免責聲明：WebCatalog 與 Lightly AI 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

V7

V7

v7labs.com

Modal

Modal

modal.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Galileo AI

Galileo AI

usegalileo.ai

Encord

Encord

encord.com

Dataloop

Dataloop

dataloop.ai

您可能也會喜歡

Encord

Encord

encord.com

Surge AI

Surge AI

surgehq.ai

V7

V7

v7labs.com

Innovatiana

Innovatiana

innovatiana.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

Datasaur

Datasaur

datasaur.ai

Kern AI

Kern AI

kern.ai

RapidMiner

RapidMiner

rapidminer.com

Cloud Campaign

Cloud Campaign

cloudcampaign.com

Career.Place

Career.Place

career.place

Scale AI

Scale AI

scale.com

Have I Been Trained?

Have I Been Trained?

haveibeentrained.com

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.