替代項 - Lightly AI
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
Modal
modal.com
Modal 為資料工程師和資料科學家建立更好的基礎架構。
Cleanlab
cleanlab.ai
Cleanlab 由麻省理工學院首創並在財富 500 強公司中得到驗證，提供世界上最受歡迎的以數據為中心的人工智慧軟體。 大多數人工智慧和分析都會受到資料問題的影響（資料輸入錯誤、標籤錯誤、異常值、模糊性、接近重複、資料漂移、低品質或不安全的內容等）； Cleanlab 軟體可協助您在任何圖像/文字/表格資料集中自動修復它們。這個無程式碼平台還可以自動標記大數據集並提供強大的機器學習預測（透過自動校正資料自動訓練的模型）。 我可以從 Cleanlab 軟體中獲得什麼？ 1. 自動驗證您的資料來源（為您的資料團隊提供品質保證）。您公司的數據就是您的競爭優勢，不要讓噪音稀釋其價值。 2. 資...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI 正在徹底改變生成式 AI 時代的 UI 設計方式。 Galileo 最先進的人工智慧利用自然語言創建高品質的 UI 設計，使人們能夠進行超越想像的設計。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。