Weights & Biases

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權重和偏差：人工智慧開發者平台。 追蹤使用權重和偏差使模型可重現所需的一切 - 從超參數和程式碼到模型權重和資料集版本。 權重和偏差可協助您的 ML 團隊透過最佳化、視覺化、協作和標準化模型和資料管道來釋放生產力—無論框架、環境或工作流程為何。 W&B 已被 OpenAI、Lyft、Pfizer、Qualcomm、NVIDIA、Toyota、GitHub 和 MILA 的 ML 工程師使用，是機器學習最佳實踐新標準的一部分。 W&B 對於個人使用和學術課程都是免費的，而且很容易上手。
目錄:
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