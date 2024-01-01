Vivas.AI 是一個一站式市場，可存取適用於各行業各種用例的各種人工智慧模型。 Vivas.AI 將權力平衡從機器學習工程師轉向應用工程師。應用程式開發人員不再需要在內部開發模型，而只需將它們拖放到他們選擇的低程式碼平台中即可使用它們來建立他們最喜歡的應用程式。使用者可以使用範例資料驗證模型，並存取模型卡、最佳實踐和限制，以確保客戶對他們選擇的模型具有完全的透明度和信任。 Vivas.AI 的商業模式具有包容性，致力於提供一個可供多個供應商提供其模型的市場。這使得 Vivas.AI 市場更具包容性和廣泛性。簡而言之，Vivas.AI 渴望成為 AI/ML 市場的「Uber」。

網站： vivas.ai

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