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OctoAI 提供用於運行、調整和擴展生成式 AI 應用程式的基礎架構。 OctoAI 讓模型為您服務，而不是相反。開發人員可以輕鬆存取高效的人工智慧基礎設施，這樣他們就可以運行他們選擇的模型，針對特定用例進行調整，並無縫地從開發擴展到生產。憑藉市場上最快的基礎模型（包括Llama-2、Stable Diffusion 和SDXL）、集成定制解決方案以及世界一流的ML 系統，開發人員可以專注於構建讓客戶驚嘆的應用程序，而無需成為AI 基礎設施專家。 該公司得到領先創投公司的支持，總部位於華盛頓州西雅圖。 OctoAI 由創建者 Apache TVM 創立並領導，Apache TVM 是一個用於模型效能和可移植性的開源 ML 堆疊。
目錄:
Software Development
MLOps Platforms

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