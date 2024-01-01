Picsellia 提供了針對影像最佳化的整個 AI 開發堆疊：它涵蓋了在生產中部署電腦視覺模型所需的每個步驟。 使用者可以直接在平台上建立、操作和改進他們的人工智慧模型。 Picsellia 的主要特點： * 資料管理：在一個位置儲存、搜尋、過濾和註釋您的資料。 Picsellia 集中且直覺的標籤介面可讓您的團隊同時進行註解。 * 實驗追蹤：追蹤和比較您的實驗並找到表現最佳的模型。完成後，Picsellia 將幫助您找到最佳的超參數組合來優化模型效能。 * 處理：直接在平台上執行資料增強等任務。自動化您的流程並在您需要的時間根據您需要的數據啟動它們。 * 模型部署：只需一分鐘即可將模型部署到生產環境中，無論是否有伺服器。您將擁有一個可擴展且無伺服器的 API 端點！ * 模型監控：即時監控您的模型效能。在客戶遇到潛在的故障案例之前識別並修復它們。設定警報。 * 自動化管道：將您的履歷生命週期轉變為工作流程。直接視覺化和審查您的預測，以改善您的訓練資料並提高模型的效率。 Picsellia 被設計為盡可能可擴展，因為我們提供了一個開放的環境，所以我們的客戶不會被我們的產品所束縛。它促進協作、降低故障率並隨您的業務擴展。

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