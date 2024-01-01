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ClearML 是領先的開源端到端解決方案，用於在企業中釋放人工智慧，受到全球領先的財富 500 強公司、企業、學術界和創新新創公司的信賴。 我們幫助客戶建立連續的機器學習工作流程——從實驗管理和編排到資料管理和調度，然後是配置和服務——以最快的速度實現機器學習生產、最快實現價值並提高效能。透過這種方式，ClearML 加速了跨業務部門的 ML 採用，幫助公司發揮收入潛力並實現 ML 投資。 憑藉數千次部署和充滿活力、積極參與的社區，ClearML 正在改變 ML 領域——橋接軟體、機器學習和自動化。

網站： clear.ml

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