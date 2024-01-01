Robust Intelligence

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強大的智慧使企業能夠透過自動化解決方案來保護其人工智慧轉型，以防範安全威脅。 Robust Intelligence 的平台包括一個引擎，用於偵測和評估模型漏洞，以及建議和實施必要的防護措施，以減輕生產中人工智慧應用程式面臨的威脅。這使得公司能夠透過一次整合來滿足人工智慧安全標準，並在後台自動工作以保護應用程式從開發到生產的整個過程。 Robust Intelligence 得到紅杉資本和 Tiger Global 的支持，並受到 ADP、摩根大通、Expedia、德勤、思科和美國國防部等領先公司的信任，以解鎖企業人工智慧使命。
目錄:
Business
MLOps Platforms

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