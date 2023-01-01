BackupLABS
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「BackupLABS」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
備份和保護您的雲端 SaaS 應用程式資料。 雲端應用程式供應商不會為其係統中保存的資料提供強大的備份解決方案。被稱為「共同責任模型」的它使您的數據面臨相當大的風險。常見威脅包括意外移除、內部威脅、病毒和勒索軟體。
網站： backuplabs.io
免責聲明：WebCatalog 與 BackupLABS 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。