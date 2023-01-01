BackupLABS

備份和保護您的雲端 SaaS 應用程式資料。 雲端應用程式供應商不會為其係統中保存的資料提供強大的備份解決方案。被稱為「共同責任模型」的它使您的數據面臨相當大的風險。常見威脅包括意外移除、內部威脅、病毒和勒索軟體。

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