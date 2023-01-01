WebCatalog
BVDash

BVDash

my.bvdash.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「BVDash」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

BVDash 是一款基於雲端的專案管理軟體，專為各個垂直行業而設計。該解決方案提供了一個儀表板，專案團隊可以使用該儀表板來存取各種系統和工具。主要功能包括問題管理、成本控制、專案排程、儀表板、專案管理、風險管理、範圍、文件管理、時間表等。該解決方案非常適合管理小型到大型項目

網站： bvdash.com

免責聲明：WebCatalog 與 BVDash 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

ProjectManager

ProjectManager

login.projectmanager.com

FogBugz

FogBugz

fogbugz.com

Bizimply

Bizimply

app.bizimply.com

Zenkit Projects

Zenkit Projects

projects.zenkit.com

Ignitur

Ignitur

app.ignitur.com

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Buildern

Buildern

buildern.com

Intervals

Intervals

myintervals.com

CyberCompass

CyberCompass

app.cybercompass.io

Celoxis

Celoxis

app.celoxis.com

Verto Cloud

Verto Cloud

vertocloud.com

TeamWave

TeamWave

app.teamwave.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策