BVDash
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離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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BVDash 是一款基於雲端的專案管理軟體，專為各個垂直行業而設計。該解決方案提供了一個儀表板，專案團隊可以使用該儀表板來存取各種系統和工具。主要功能包括問題管理、成本控制、專案排程、儀表板、專案管理、風險管理、範圍、文件管理、時間表等。該解決方案非常適合管理小型到大型項目
網站： bvdash.com
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