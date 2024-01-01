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WhyLabs 使團隊能夠精確、可控地利用人工智慧的力量。從財富 100 強公司到人工智慧優先的新創公司，團隊都採用 WhyLabs 的工具來監控和執行機器學習和產生人工智慧應用程式的即時管理。借助 WhyLabs，團隊將手動操作減少了 80% 以上，並將解決 AI 事件的時間縮短了 20 倍。 WhyLabs AI 控制平台根據使用者提示、RAG 上下文、LLM 回應和應用程式元數據即時評估數據，以發現潛在威脅。憑藉經過最佳化可直接在推理環境中運行的低延遲威脅偵測器，WhyLabs 可以最大限度地提高安全性，而無需考慮相關的成本、效能或資料隱私問題。

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