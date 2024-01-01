Tenyks 是劍橋大學的衍生公司，致力於發明人類與人工智慧互動的方式，以實現保護和愉悅。保護世界免於人工智慧的濫用，同時也確保人工智慧的發展充滿激情、興奮和歡樂！ 我們正在建立一個 MLOps 監控和驗證平台，幫助人工智慧開發人員處理電腦視覺數據，更快地建立更可靠的軟體。具體來說，我們的平台可以幫助機器學習開發人員了解他們的軟體有什麼問題並進行修復。 在 Tenyks，我們設定的目標高得離譜，並齊心協力，走得比以前想像的更遠。我們從小事做起，努力工作，快速交付，以開放的心態迎接不可避免的障礙，因為挑戰激發了我們對學習的強烈渴望。泰尼克斯人不區分工作和娛樂。我們只是追求卓越的願景，讓其他人來決定我們是在工作還是在玩耍。

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